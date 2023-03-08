Китаю нужна возможность сбивать низкоорбитальные спутники Starlink и защищать танки с вертолетами от Javelin. В этом году Китай увеличит военный бюджет и расходы достигнут $224 млрд.

Так считают китайские военные исследователи, изучающие войну в Украине в контексте возможного конфликта с силами под руководством США в Азии, говорится в обзоре Reuters.

Обзор Reuters почти 100 статей в более чем 20 журналах по обороне показывает усилия военно-промышленного комплекса Китая по тщательному изучению воздействия американского оружия и технологий, которые могут быть развернуты против китайских войск в войне за Тайвань.

Журналы на китайском языке, в которых также исследуются украинские диверсионные операции, отражают работу сотен исследователей из сети университетов, связанных с Народно-освободительной армией (НОАК), государственных производителей оружия и аналитических центров военной разведки.

Ранее стало известно, что Китай будет продолжать сотрудничать с Россией, потому что собирается бросить вызов США.

"Страна" также сообщала, что половина американцев главным врагом Соединенных Штатов назвала Китай в опросе Gallup.