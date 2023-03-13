В Киеве не подтвердили планов на переговоры лидера Китая Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает немецкая медиакомпания n-tv со ссылкой на советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что председатель КНР позвонит президенту Украины после встречи с Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.

Издание писало, что прямой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который планирует провести Си Цзиньпин, может стать "значительным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца в Украине, которые до сих пор воспринимались в Европе скептически".

Между тем война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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