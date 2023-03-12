Переговоры о продлении зерновой сделки с Россией не велись.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба МИД.

Захарова напомнила, что второй 120-дневный срок действия сделки истекает 18 марта, и отметила, что выполняться должны обе части соглашения, в то время как сейчас, по ее мнению, можно только сказать об украинской части.

"Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций", – сказала представитель дипломатического ведомства России.

Захарова добавила, что 13 марта в Женеве состоится очередной раунд консультаций российской делегации с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан и главой управления Всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом по теме "зерновой сделки".

Напомним, 8 марта в Киеве побывал генсек ООН Антониу Гуттериш, обсудивший с президентом Владимиром Зеленским продление "зерновой сделки" после 18 марта.

Ранее Москва заявляла, что ее сельхозпродукция не может свободно экспортироваться из-за санкций на морские перевозки, хотя "зерновая сделка", по ее утверждению, изначально подразумевала экспорт украинской и российской продукции "в рамках единого пакета". Из-за этого РФ намекала, что сделку может и не продлить.