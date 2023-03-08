Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 марта.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я хочу подчеркнуть исключительную важность продления "Черноморской зерновой инициативы" 18 марта и работы над созданием условий для максимального использования инфраструктуры для экспорта через Черное море", – сказал Гутерриш на брифинге.

При этом он заявил также о важности экспорта российских удобрений и продовольствия.

"Экспорт украинских, а также российских продовольствия и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания", – добавил он.

Ранее Москва заявляла, что ее сельхозпродукция не может свободно экспортироваться из-за санкций на морские перевозки, хотя "зерновая сделка", по ее утверждению, изначально подразумевала экспорт украинской и российской продукции "в рамках единого пакета". Из-за этого РФ намекала, что сделку может и не продлить.

В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует зерновую сделку как инструмент давления.

Тем временем российские СМИ со ссылкой на представителей ООН сообщают, что делегация РФ примет участие в переговорах по зерновой сделке на следующей неделе в Женеве. Старт этих переговоров ожидали еще в феврале.