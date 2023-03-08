Генсек ООН поддержал продление зерновой сделки после 18 марта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 марта.
Об этом он заявил во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским в Киеве.
"Я хочу подчеркнуть исключительную важность продления "Черноморской зерновой инициативы" 18 марта и работы над созданием условий для максимального использования инфраструктуры для экспорта через Черное море", – сказал Гутерриш на брифинге.
При этом он заявил также о важности экспорта российских удобрений и продовольствия.
"Экспорт украинских, а также российских продовольствия и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания", – добавил он.
Ранее Москва заявляла, что ее сельхозпродукция не может свободно экспортироваться из-за санкций на морские перевозки, хотя "зерновая сделка", по ее утверждению, изначально подразумевала экспорт украинской и российской продукции "в рамках единого пакета". Из-за этого РФ намекала, что сделку может и не продлить.
В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует зерновую сделку как инструмент давления.
Тем временем российские СМИ со ссылкой на представителей ООН сообщают, что делегация РФ примет участие в переговорах по зерновой сделке на следующей неделе в Женеве. Старт этих переговоров ожидали еще в феврале.