В феврале 2023 года Украина экспортировала самый большой объем зерновых культур с начала войны - 5,2 млн тонн.

Об этом свидетельствуют подсчеты Украинского клуба аграрного бизнеса.

Для сравнения, в первый месяц 2023 года экспорт зерна составлял 4,2 млн тонн, а в конце прошлого года находился на уровне 4,5-4,8 млн тонн в месяц.

"Отчасти такой рост произошел за счет уменьшения экспорта масличных культур. В Украине узким местом остается не наличие продукции для экспорта, а способность экспортировать достаточно узкими каналами. Поэтому со снижением экспорта масличных культур из-за окончания экспортных запасов рапса и переориентации семян подсолнечника на внутренний рынок, появилась способность больше экспортировать зерновые культуры", - объяснила профильная ассоциация.

В феврале экспорт масличных из Украины снизился до 557 000 тонн по сравнению с 793 000 тонн в январе.

Всего в прошлом месяце Украине удалось экспортировать 6,9 млн. тонн продукции АПК:

зерновые культуры - 5,2 млн тонн (кукуруза - 64%, пшеница - 31%, ячмень - 4%). Рост: 23%;

масличные культуры - 557 100 тонн (соя - 59%, семена подсолнечника - 30% и рапса - 11%). Падение: 30%;

растительные масла - 435 700 тонн (подсолнечное масло - 93%, соевое - 6%). Рост: 4%;

жмыхи после извлечения растительных масел - 414 100 тонн (подсолнечное - 85%, соевое - 15%). Падение: 4%.

Напомним, что в марте МИД России намекнул, что Москва может не продлить зерновую сделку. В ведомстве утверждают, что договоренность об экспорте зерна из Украины "не работает".

В конце февраля стало известно, что Украина запросила Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но пока не получила ответа.