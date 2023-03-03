Поставки пшеницы из России с начала нынешнего года выросли примерно на 90% в сравнении с периодом до начала войны в Украине - до 6,1 млн тонн.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что фьючерсы на пшеницу при этом упали до минимума за год.

Агентство напоминает, что 18 марта истекает срок соглашения по вывозу зерна из украинских портов, однако пишет, что рынки настроены на его продление.

Напомним, зерновое соглашение заключили Россия, Украина, Турция и ООН в июле 2022 года. В ноябре сделка была продлена на 120 дней.

Однако теперь в МИД России выступили с заявлением, из которого следует, что зерновую сделку, истекающую 18 марта, Москва может и не продлить. В ведомстве утверждают, что договоренность об экспорте зерна из Украины "не работает", поскольку подписанные договоренности подразумевают экспорт не только украинского зерна, но и российской сельхозпродукции "в рамках единого "пакета".

Ранее мы писали, что в последний день февраля Украина запросила переговоры о продлении зерновой сделки, которая истекает в марте. По данным Reuters, Киев хочет добиться ее продления как минимум на один год, в том числе и в николаевских портах.