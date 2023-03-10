Война в Украине завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия призваны укрепить позиции украинских властей перед началом серьезного диалога с Москвой.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет The Guardian.

"Конечно, эта война закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение за Украиной. И что нам нужно сделать, так это дать Украине наилучшую позицию для проведения этих переговоров в подходящий момент, который имеет для них смысл. Но на данный момент приоритетом должно быть предоставление им ресурсов, обучения и поддержки, в которых они нуждаются, чтобы продвигаться вперед и создавать преимущества на поле боя", - заявил Сунак в Париже перед встречей с Эммануэлем Макроном.

Ранее издание Bild писало, что Запад может склонять Украину к переговорам с РФ, если к осени ВСУ не достигнут успехов на фронте.

А The Wall Street Journal в конце февраля писало, что Германия, Британия и Франция уже склоняют Зеленского к переговорам с Россией. Однако никаких признаков этого видно не было.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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