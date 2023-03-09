"Даже на западе страны". В Украине растет число сторонников мирных переговоров с Россией - секретарь СНБО
В Украине становится все больше сторонников мирных переговоров с Россией.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в программе "Великий Львов".
"Я слушал одного деятеля из Львовской области, который говорил, что нужны переговоры, нужно садиться и договариваться. Имейте в виду, что таких становится все больше, больше, и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить", - заявил Данилов.
Ранее мы писали, что недавно глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина не пойдет на прекращение огня, которое РФ использует для новой агрессии.
Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.