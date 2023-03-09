В Украине становится все больше сторонников мирных переговоров с Россией.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в программе "Великий Львов".

"Я слушал одного деятеля из Львовской области, который говорил, что нужны переговоры, нужно садиться и договариваться. Имейте в виду, что таких становится все больше, больше, и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить", - заявил Данилов.

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