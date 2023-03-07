Конфликт в Украине подошел к критическому моменту, и ситуация может выйти из-под контроля, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, сообщает CNN.

"Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля", - заявил чиновник.

По его мнению, санкции не могут решить проблемы, и нужно как можно скорее начать диалог.

"Необходимо как можно скорее запустить мирные переговоры", - заявил Цинь Ган.

Кроме того, он предостерег от "воспроизводства" аналогичного кризиса в Азии, где "не должна начинаться холодная война".

Напомним, в годовщину начала войны Китай представил свой мирный план по Украине.

В Киеве и на Западе его по сути отвергли. Мы подробно писали о том, почему Украине и Западу не понравился "мирный план" КНР и что теперь ждать от Пекина.

Также мы писали о том, что в Кремле прокомментировали "мирный план" Китая по Украине. Песков заявил, что его детали должны быть проанализированы.