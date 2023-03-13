В понедельник 13 марта, в Женеве начались переговоры между официальными лицами ООН и РФ по продлению зерновой сделки, срок которой истекает 18 марта.

Об этом пишет Reuters.

С российской стороны в переговорах принимает участие замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года и продлена на 120 дней в ноябре, ее срок истекает 18 марта.

Напомним, 8 марта в Киеве побывал генсек ООН Антониу Гуттериш, обсудивший с Зеленским продолжение зерновой сделки после 18 марта.

После визита Гутерриш поддержал продление сделки.

Ранее Москва заявляла, что ее сельхозпродукция не может свободно экспортироваться из-за санкций на морские перевозки, хотя "зерновая сделка", по ее утверждению, изначально подразумевала экспорт украинской и российской продукции "в рамках единого "пакета". Из-за этого РФ намекала, что сделку может и не продлить.

В то же время в прошлый раз, в ноябре 2022 года, российские представители тоже говорили, что в рамках сделки не происходит экспорта российских удобрений и намекали, что сделку продлевать не будут. Но затем все равно ее продлили.