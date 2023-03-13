В Женеве начались переговоры ООН с Россией о продлении зернового соглашения
В понедельник 13 марта, в Женеве начались переговоры между официальными лицами ООН и РФ по продлению зерновой сделки, срок которой истекает 18 марта.
Об этом пишет Reuters.
С российской стороны в переговорах принимает участие замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года и продлена на 120 дней в ноябре, ее срок истекает 18 марта.
Напомним, 8 марта в Киеве побывал генсек ООН Антониу Гуттериш, обсудивший с Зеленским продолжение зерновой сделки после 18 марта.
После визита Гутерриш поддержал продление сделки.
Ранее Москва заявляла, что ее сельхозпродукция не может свободно экспортироваться из-за санкций на морские перевозки, хотя "зерновая сделка", по ее утверждению, изначально подразумевала экспорт украинской и российской продукции "в рамках единого "пакета". Из-за этого РФ намекала, что сделку может и не продлить.
В то же время в прошлый раз, в ноябре 2022 года, российские представители тоже говорили, что в рамках сделки не происходит экспорта российских удобрений и намекали, что сделку продлевать не будут. Но затем все равно ее продлили.