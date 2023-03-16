Белый дом заявил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином были бы "хорошим делом".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Мы думаем, что было бы очень хорошо, если бы они вдвоем поговорили", – сказал Кирби.

США "поддерживают и поддерживали" контакт, сказал он, но предостерег Пекин от "одностороннего" взгляда на конфликт.

Кирби предостерег от попыток Китая добиться прекращения огня в Украине, заявив, что это фактически "ратифицирует завоевание России" и "фактически признает завоевания России".

Подтверждения телефонного разговора лидеров Украины и Китая не поступало.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Цинь Ганем. По словам главы МИД Украины, стороны обсудили значение принципа территориальной целостности.

Напомним, 13 марта американское издание The Wall Street Journal сообщило, что председатель КНР позвонит президенту Украины после встречи с Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.

Однако в тот же день в Киеве не подтвердили планы на переговоры лидера Китая Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.