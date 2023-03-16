Переговоры о возможном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином продолжаются, но говорить о том, состоится ли разговор на самом деле, пока рано.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мы не можем сказать точно, потому что переговоры продолжаются", – сказал Подоляк.

"Украинский президент открыт для разговоров и с другими лидерами, а не только с Си, чтобы объяснить характер войны и сказать, почему без учета позиции Украины эту войну нельзя закончить. Почему поддержка, например, только российской стороны, во-первых, не приведет к завершению войны, а во-вторых, не добавит очков Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и понимающему, как ее закончить", – добавил советник Андрея Ермака.

Ранее мы писали, что Белый дом заявил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином были бы "хорошим делом".

Напомним, 13 марта американское издание The Wall Street Journal сообщило, что председатель КНР позвонит президенту Украины после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.

Однако в тот же день в Киеве не подтвердили планы на переговоры лидера Китая Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.