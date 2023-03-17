Официальные лица США будут внимательно следить за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, поскольку Китай обдумывает отправку оружия в Россию.

Об этом пишет CNN.

Издание сообщает, что сама встреча не стала неожиданностью для Белого дома, поскольку сообщения о том, что она может состояться, появлялись в течение нескольких недель.

Также в Вашингтоне опасаются, что "безграничное партнерство" глав Китая и РФ, которое закрепилось во время предыдущих встреч, "может ещё более углубиться во время личных переговоров".

До сих пор не было признаков того, что Китай принял решение помогать России летальным оружием, но официальные лица в США считает, что Пекин "обдумывает это".

Официальные лица США обеспокоены не тем, что китайское оружие поможет России одержать решающую победу в Украине, а тем, что оно позволит Путину затянуть конфликт, что на руку России, пишет CNN.

Напомним, Пекин заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта направлен на то, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам".

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Китай сопротивляется прямому контакту лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.