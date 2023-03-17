Владимир Путин и Си Цзиньпин в понедельник проведут в Москве неформальную встречу, а во вторник пройдут официальные переговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Общение президента и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение "один на один". Будет неформальный обед. Уже непосредственно 21 марта будет день переговоров", - сказал Песков.

Он также утвердительно ответил на вопрос, планируется ли по окончании переговоров пресс-конференция или заявление для прессы.

Ранее Пекин заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию имеет цель "призвать к миру и способствовать переговорам".

При этом WSJ сообщал о будущем разговоре Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Впоследствии Киев сначала не подтвердил подготовку таких переговоров, а потом сообщил, что переговоры о возможном разговоре продолжаются, но говорить о том, состоится ли разговор на самом деле, пока рано.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.