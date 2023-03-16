В 2022 году несколько китайских компаний отправили российским предприятиям тысячу штурмовых винтовок и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях. Среди этого оборудования также есть детали беспилотников и бронежилеты.

Об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующие таможенные и торговые данные.

Согласно этим данным, поставки товаров из Китая в Россию состоялись в течение июня-декабря 2022 года.

Среди прочего, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая China North Industries Group Corporation Limited в июне 2022 года отправил винтовки CQ-A российской компании "Техкрим", которая сотрудничает с российскими государственными структурами и армией.

Компания Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года отправила детали для дронов - аккумуляторы и камеры - через ОАЭ небольшому российскому дистрибьютору.

Также в декабре 2022 года России удалось ввезти более 800 тонн бронежилетов на сумму около 10 млн долларов.

"Помимо беспилотников, Россия в течение нескольких месяцев полагалась на другие страны, в том числе Китай, в отношении поставок навигационного оборудования, спутниковых снимков, компонентов транспортных средств и сырья, чтобы помочь президенту Владимиру Путину в войне с Украиной", - сказано в материале.

Американские СМИ не раз писали о планах Китая поставить оружие России или о уже состоявшихся поставках.

Между тем министр иностранных дел Китая приравнял любую возможную будущую военную поддержку Пекином войны России против Украины с продажей США оружия Тайваню.