Правительство Китая все больше убеждается, что оно может стать ведущей державой в Азии и в мире только за счет ослабления американского влияния.

Об этом заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс на слушаниях в сенатском комитете Конгрессе, сообщает The New York Times.

Хейнс заявила, что Китай считает, что может достичь своих целей по доминированию в своем регионе и расширению своего глобального присутствия "только за счет ослабления силы и влияния США".

"Китайская Народная Республика, которая все больше бросает вызов Соединенным Штатам в экономическом, технологическом, политическом и военном отношении во всем мире, остается нашим беспрецедентным приоритетом", – сказала Хейнс.

"По настоянию обеих партий в Конгрессе спецслужбы вложили больше ресурсов для работы на китайском направлении, создали новый центр ЦРУ, ориентированный на Пекин, и приняли другие меры, направленные на улучшение сбора и анализа разведданных", – сообщает издание.

На слушаниях в сенатском комитете по разведке в среду сенатор Ангус Кинг спросил Хейнс, являются ли отношения между Китаем и Россией временным браком по расчету или долгосрочной любовной связью.

Хейнс сказала, что это не просто временное партнерство, но добавила, что у него есть "некоторые ограничения".

"Мы не видим, чтобы они стали союзниками, как мы с союзниками по НАТО", – сказала Хейнс.

В отчете разведки говорится, что Китай будет продолжать относиться к России как к важной стратегической державе, несмотря на критику, которую Соединенные Штаты и другие страны выдвинули в адрес Пекина за сохранение этих отношений.

В отчете об угрозах говорится, что, когда лидер Китая Си Цзиньпин начнет свой третий срок, Коммунистическая партия Китая будет работать, "чтобы оказать давление на Тайвань с целью объединения, подорвать влияние США, вбить клин между Вашингтоном и его партнерами и укрепить некоторые нормы, которые благоприятствуют его авторитарной системе".

В то же время, по словам Хейнс, китайские лидеры "вероятно, будут искать возможности снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном, когда они сочтут, что это отвечает их интересам".

Укрепление вооруженных сил Китая и его расширенные операции, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, находятся в центре внимания доклада разведки.

"Пекин все чаще сочетает растущую военную мощь со своим экономическим, технологическим и дипломатическим влиянием, — говорится в отчете, — чтобы укрепить партийное правление, обезопасить территорию и стремиться к глобальному влиянию".

В отчете также указывается, что китайские лидеры, вероятно, будут ограничены в некоторых стратегиях и действиях из-за внутренних факторов, включая старение населения и экономические проблемы.

Авторы доклада говорят, что китайские вооруженные силы пытаются достичь поставленной г-ном Си цели – стать к 2027 году достаточно мощными, чтобы предотвратить любое вмешательство США в вооруженный конфликт на Тайване.

Пекин определил, что рост напряженности и растущий ядерный потенциал США "увеличили вероятность нанесения первого удара США", говорится в докладе.

Пекин пришел к выводу, что его ядерный потенциал недостаточен, он стремится расширить свой ядерный арсенал и строит сотни новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет, говорится в сообщении. Растущее доверие к его арсеналу с течением времени, согласно отчету, "укрепит его решимость и усилит обычные конфликты".

В докладе также содержится предупреждение о том, что Китай будет избегать подписания соглашений о ядерных вооружениях с Соединенными Штатами или Россией, по крайней мере, до тех пор, пока он не модернизирует и не нарастит свой арсенал.

"Пекин не заинтересован в соглашениях, ограничивающих его ядерные планы, и не пойдет на переговоры, закрепляющие преимущества США или России", – сказала Хейнс.

Ранее американская разведка сообщила, что Китай будет продолжать сотрудничать с Россией, чтобы бросить вызов США.

Также Bloomberg сообщил, что Китай добился большого прогресса в разработке гиперзвукового оружия и, возможно, уже развернул ракеты, способные поражать базы США в Тихом океане.

Об этом говорится в отчете американской разведки, сообщает "Радио Свобода".