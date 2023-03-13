Президент США Джо Байден расколол верхушку Евросоюза ужесточением своей политики в отношении Китая.

Об этом пишет Politico.

По информации издания, среди лидеров ЕС происходит раскол по поводу политики блока в отношении Китая на фоне растущего давления со стороны президента США Джо Байдена на Брюссель, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении Пекина.

Так, часть топ-политиков ЕС во главе с президентом Шарлем Мишелем настаивает на менее конфронтационном подходе к Китаю, чем у администрации Байдена. "Голубиной" позиции в отношении Пекина придерживаются Берлин, Будапешт и Афины.

"Германия является крупным инвестором в Китае, особенно в автомобильной промышленности, и хочет избежать конфликтов в коммерческих связях", – объясняет издание.

При этом у "голубей" есть опасения, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разделяет политику США, при этом именно ЕК является ключевым органом в вопросе торговой политики.

"Существует огромный риск конфликта между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня. Мы партнеры Соединенных Штатов, но мы не вассальное государство. Мы считаем, что не должны полностью отделяться от Китая", – сказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Совета ЕС.

Также сообщается, что напряженность между высшими эшелонами противоборствующих сил ЕС, советом и комиссией, достигла апогея из-за обсуждения сроков проведения следующего саммита ЕС – Китай.

Ранее мы писали, что, согласно опросу Gallup, главным врагом США их граждане считают Китай: его выбрали 50%. При этом Россию назвали врагом 32% респондентов, Северную Корею, которая в 2018 году была на первом месте, – лишь 7%, а Иран, возглавлявший список с 2006 по 2012 год, – 2%.

Кроме того, недавно Соединенные Штаты уведомили ближайших союзников о возможности введения санкций против Китая, если он предоставит России военную помощь для боевых действий в Украине.