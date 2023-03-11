Китай добился большого прогресса в разработке гиперзвукового оружия и, возможно, уже развернул ракеты, способное поражать базы США в Тихом океане.

Об этом заявило разведывательное управление Министерства обороны США, пишет Bloomberg.

Разведка сообщает, что в Китае с 2000-х годов наблюдаются "интенсивные, целенаправленные инвестиции и развитие" по вопросу гиперзвука.

Пекин также разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковой планирующей боеголовкой, которая испытывается с 2014 года.

По словам главного научного сотрудника аналитического отдела разведуправления Пола Фрейстлера, в июле 2021 года оружие показало, что оно может совершить кругосветное путешествие.

"Хотя и Китай, и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы, Китай лидирует как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем", – сказал Фрейстлер.

Академия аэродинамики Китая утверждает, что эксплуатирует как минимум три гиперзвуковые аэродинамические трубы, способные работать на скоростях в 8, 10 и 12 Маха, превышающих скорость звука.

В настоящее время у России есть три боевые системы, в том числе орудие морского базирования со скоростью 8 Маха.

Ранее стало известно, что США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, а также о том, что Байден отменил ограничения закона об оборонной продукции для роста производства гиперзвуковых ракет.