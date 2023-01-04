Российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время морского похода применит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Как сообщают российские издания, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

Министр уточнил, что сегодня корабль с "Цирконами" на борту отправился в дальнее морское плавание по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

По словам Шойгу, основные усилия при походе направят на отработку противодействия угрозам России, а также поддержание регионального мира и стабильности во взаимодействии с дружественными странами.

Глава Минобороны подчеркнул, что экипаж фрегата проведет несколько учений, во время которых отработает действия по задействованию гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности при различной обстановке.

В августе Шойгу заявил, что в России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон". Как он тогда сказал, эти ракеты фактически поставлены на вооружение.

А в ноябре Министерство обороны РФ заказало у промышленности дополнительную партию гиперзвуковых ракет "Циркон".