США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты.

Об этом говорится в опубликованном заявлении американского министерства обороны.

"Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прошедший запуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).

В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).

Как писала "Страна", 12 декабря ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля".

В сентябре мы сообщали, что разработчик оружия и авиастроительная компания Raytheon Missiles and Defense, подразделение Raytheon Technologies получила контракт на 985 миллионов долларов на разработку гиперзвуковой ракеты для военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Работы планируется завершить к марту 2027 года.