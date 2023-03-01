Президент США Джо Байден распорядился отменить несколько ограничений закона об оборонном производстве, касающихся гиперзвуковых ракет.

Соответствующее постановление опубликовал Белый дом.

"Обеспечение надежной, устойчивой и конкурентоспособной отечественной оборонно-промышленной базы, обладающей возможностями, потенциалом и рабочей силой для выполнения гиперзвуковой боевой задачи, имеет важное значение для нашей национальной безопасности", - сказано в документе.

Байден считает, что воздушно-реактивные двигатели, передовые системы навигации и наведения авионики, а также составные материалы для гиперзвуковых систем имеют важное значение для национальной обороны. А без его решения промышленность США не даст дополнительные инвестиции, необходимые для своевременного обеспечения развития производства воздушно-реактивных двигателей и составных материалов для гиперзвуковых систем. Закупки он назвал наиболее рентабельным, целесообразным и практичным альтернативным методом удовлетворения потребности в этом критически важном промышленном производственном направлении.

"Я считаю, что действия по расширению внутренних производственных мощностей для этих цепочек поставок необходимы для предотвращения нехватки промышленных ресурсов или критически важных технологических элементов, которые могут серьезно подорвать потенциал национальной обороны. Таким образом, я отказываюсь от требований статьи 303 закона с целью расширения возможностей отечественного производства воздушно-реактивных двигателей, усовершенствованных систем навигации и составных материалов для гиперзвуковых систем", - говорится в документе.

В сентябре Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на миллиард долларов.

А до этого в Пентагоне заявляли, что США собираются ускорить развертывание гиперзвукового оружия.