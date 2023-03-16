США не должны позволить Китаю создать военно-морскую базу на западном побережье Африки.

Об этом заявил глава африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли во время заседания Сената, передает издание Urdu Point.

"С геостратегической точки зрения это поставит их в более выгодное положение. Пока решающий перевес у нас", - сказал Лэнгли.

Напомним, недавно в Африке состоялись совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР. Манёвры стартовали в Индийском океане у портового города Дурбан. В учениях принимали участие 350 военнослужащих ЮАР. Россия направила туда корабли Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон" на борту.

Это были вторые по счету трехсторонние учения ЮАР, РФ и КНР. Предыдущие состоялись в ноябре 2019 года.

А накануне власти ЮАР отказались от совместных учений с США. Также Южно-Африканская Республика заявила, что примет участие в военно-морских учениях совместно с РФ и Китаем. Власти страны выступили в защиту права проводить с этими странами учения на фоне критики по поводу уклончивой позиции относительно войны в Украине.

Также страны Северной Африки резко ускорили темп закупок российских нефтепродуктов.