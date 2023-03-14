США планируют в 2030-х годах поставить Австралии как минимум три подводные лодки класса Virginia. Они будут оснащены атомными силовыми установками, однако не будут нести ядерное оружие.

Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

До тех пор в Австралии будут находиться на ротации подводные лодки США и Великобритании.

Также эти страны намерены в рамках трехстороннего партнерства в AUKUS разработать новую субмарины с ядерной силовой установкой и конвенциональным вооружением.

Ранее Австралия, Британия и США объявили о совместной разработке гиперзвукового оружия. Также они ведут углубленное сотрудничество в области кибер-возможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей.

Британские СМИ пишут, что делается это "для противодействия России и Китаю", которые уже имеют гиперзвуковое оружие.

Также США, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Британия создают союз для противодействия Китаю. Он называется "Партнеры в голубом Тихом океане" (Partners in the Blue Pacific или PBP).