Дональд Трамп. Фото: facebook.com/DonaldTrump

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.

Об этом Трамп сказал на митинге своих сторонников в штате Айова.

"Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс", - сказал Трамп.

Он не разъяснил, какую именно ошибку допустил Байден, но раньше бывший президент не раз говорил, что не позволил бы начаться конфликту в Украине, по его словам, грозящего перерасти в третью мировую войну.

"Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс. Они толкнули Россию прямо в руки Китая. Для Китая это было как отобрать конфету у ребенка. Это было очень просто", - сказал Трамп.

Ранее Трамп и его однопартиец, губернатор Флориды Рон Десантис высказались за урезание помощи Украине.

Также Трамп после банкротства крупных банков заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии по вине президента Байдена.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться