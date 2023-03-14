Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.

Об этом Трамп сказал на митинге своих сторонников в штате Айова.

"Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс", - сказал Трамп.

Он не разъяснил, какую именно ошибку допустил Байден, но раньше бывший президент не раз говорил, что не позволил бы начаться конфликту в Украине, по его словам, грозящего перерасти в третью мировую войну.

"Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс. Они толкнули Россию прямо в руки Китая. Для Китая это было как отобрать конфету у ребенка. Это было очень просто", - сказал Трамп.

Ранее Трамп и его однопартиец, губернатор Флориды Рон Десантис высказались за урезание помощи Украине.

Также Трамп после банкротства крупных банков заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии по вине президента Байдена.