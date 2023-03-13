Акции американских банков резко пошли вниз после краха двух крупных банков -Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Кроме того, акции банков сильно падают и в ЕС: Credit Suisse -14%, UniCredit -9%, Deutsche bank и Raiffaisen на 7%, KbW - 12%, Sabadell -10%, Santander -8%.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии по вине президента Джо Байдена.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, Джо Байден станет Гербертом Гувером (президент США с 1929 по 1933 год - Ред.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. Доказательство - банки уже начали банкротиться", - написал Трамп.

Ранее Байден, комментируя ситуацию в американской банковской системе после краха банков, заявил, что "американский народ и американский бизнес могут быть уверены в том, что их банковские счета будут в целости и сохранности". Также он заявил, что все вкладчики получат свои депозиты.

А предприниматель Илон Маск допустил, что купит обанкротившийся банк Silicon Valley. Однако нашлись пользователи, которые усомнились в искренности слов гендиректора Твиттера.