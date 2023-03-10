Окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента США Дональда Трампа для дачи показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, что почти неминуемо означает предъявление экс-лидеру Соединенных Штатов уголовных обвинений.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Подобные предложения почти всегда означают, что обвинительное заключение уже близко.

"Было бы необычно, если бы окружной прокурор Элвин Брэгг уведомил потенциального подсудимого, не добившись в конечном итоге предъявления ему обвинений", - говорится в публикации.



Сторми Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.

По данным издания, федеральные обвинения могут строиться на том, что компания Трампа "ложно учитывала" ежемесячные платежи Коэна как юридические расходы. Кроме того, прокуратура может переквалифицировать дело как нарушение избирательного законодательства штата Нью-Йорк. Обвинители могут утверждать, что выплата в размере 130 тысяч долларов фактически стала неправомерным предвыборным взносом, поскольку "пошла на пользу" кампании Трампа.

Позже Дональд Трамп прокомментировал вызов в прокуратуру и назвал его "охотой на ведьм" и попыткой снять "ведущего кандидата от Республиканской партии", пишет New York Post.

"Я не сделал абсолютно ничего плохого, у меня никогда не было романа со Сторми Дэниелс, и я не хотел бы этого... Это политическая охота на ведьм, попытка убрать ведущего кандидата от Республиканской партии", - цитирует издание слова Трампа из поста в соцсети Truth Social, которым он отреагировал на сообщение в СМИ.

Напомним, Сторми Дэниелс написала книгу воспоминаний о своих секс-приключениях с Дональдом Трампом, не обойдя таких интимных деталей как "лобковые волосы, как у снежного человека" и "член, похожий на гриб".

Сторми Дэниелс даже прошла тест на полиграфе, чтобы доказать, что говорит правду о связи с Трампом. Роман у них якобы был в 2006 году, когда Мелания родила Дональду сына.

Ранее мы писали, что действующий американский лидер Джо Байден допустил, что Дональд Трамп снова может стать президентом США и перекрестился.