Действующий президент США Джо Байден допустил, что бывший президент страны Дональд Трамп может снова занять кресло в Овальном кабинете Белого дома.

"Когда я баллотировался, была борьба с прошлым президентом. И, возможно, будущим президентом. Боже упаси!" – сказал нынешний хозяин Белого дома и перекрестился.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп считает "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во главе с действующим американским лидером Джо Байденом виновным в том, что мир стоит на грани глобального конфликта.

"В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн", - заявил Трамп.

Известно, что Трамп считает, что именно Байден и его команда подталкивают плаенту к третьей мировой войне.

"Если вы следите и понимаете шаги, которые предпринимает Байден в отношении Украины, то увидите, что он систематически, но, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что вскоре может стать третьей мировой войной. Разве это не безумие?" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп в интервью заявил, что позволил бы России захватить часть Украины, но его слова вырезали.