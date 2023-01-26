Ровно 25 лет назад тогдашний президент США Билл Клинтон выступил с заявлением в ответ на разразившийся секс-скандал с 22-летней сотрудницей Белого Дома Моникой Левински.

Клинтон заявил: "У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински".

Спустя несколько месяцев он признал, что у него действительно были "неправильные" отношения с Левински и оправдал ложь желанием защитить свою семью и себя от позора. После этого Клинтона обвинили в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

В декабре 1998 Палата представителей объявила Клинтону импичмент. Однако в феврале 1999 года, после длительного разбирательства в Сенате, действующий президент США был оправдан.

В 2020 году на 71-м году жизни умерла экс-сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, которая раскрыла любовную связь бывшего президента США Билла Клинтона с Моникой Левински.

Незадолго до этого Клинтон признался, зачем крутил роман с Моникой Левински. Как он выразился, его служебный роман со стажеркой Моникой Левински был для него способом справиться со стрессом на работе.