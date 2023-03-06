Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг – глава Белого дома Джо Байден – не станет проходить тест на умственные способности. Она назвала смехотворной саму идею ввести такую проверку для пожилых претендентов на высший пост.

Об этом жена 80-летнего Байдена сказала в интервью телеканалу CNN.

Инициатива проведения теста принадлежит экс-губернатору Южной Каролины и бывшей представителю США в ООН Никки Хейли, которая, объявляя о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, предложила в обязательном порядке проверять здравость рассудка у всех кандидатов старше 75 лет.

"Смехотворно… Мы никогда даже не будем обсуждать что-то подобное", - заявила Джилл Байден CNN.

По ее мнению, о выносливости и профессиональной пригодности ее мужа свидетельствует его недавняя поездка в Киев.

"Сколько 30-летних могли полететь в Польшу, там сесть на поезд, проехать еще девять часов, затем поехать в Украину и встретиться с президентом Зеленским? В общем, посмотрите на человека. Посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый день", - сказала первая леди США.

Между тем в середине февраля Байдену удалили базальноклеточную карциному - раковую опухоль кожи.

А осенью миллиардер Илон Маск заявлял, что Байден слишком стар для второго срока.