В середине февраля у президента США Джо Байдена удалили базальноклеточную карциному - раковую опухоль кожи.

Об этом говорится в заключении его лечащего врача главы Белого дома Кевина О'Коннора, обнародованном адпинистрацией США.

"Образец кожи был отправлен на биопсию. Как и ожидалось, биопсия подтвердила, что небольшое поражение кожи представляло собой базальноклеточную карциному. Вся раковая ткань была успешно удалена. Дальнейшего лечения не требуется", - написал О'Коннор.

Врач добавил, что базальноклеточная карцинома, как правило, не метастазирует, в отличие от других разновидностей рака кожи. Тем не менее, добавил медик, в отдельных случаях карциномы иногда значительно увеличиваются в размерах, и их становится сложнее удалить хирургически.

"Зона биопсии была тщательно вылечена, и президент продолжит наблюдаться у дерматолога в рамках всеобъемлющего медицинского обследования", - говорится в отчете.





Как сообщалось ранее, в середине февраля в Белом доме анонсировали диспансеризацию Байдена 16 февраля. Результаты обследования в администрации обещали обнародовать.

Летом президент США заявлял, что у него появился рак после загрязнения окружающей среды.