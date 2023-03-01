Президент США Джо Байден с трибуны рассказал, как медсестра проделывала с ним вещи, "которым не учат в школе медсестер".

"Она приходила и делала вещи, которым, я думаю, не учат в школе медсестер. Она шептала, наклонялась и дышала на меня, чтобы убедиться, что есть человеческая связь", - рассказал президент США.

Таким образом он вспомнил, как 1988 году был госпитализирован с двумя аневризмами головного мозга.

Напомним, недавно Байден пришел на встречу "бухарестской девятки" с пятном на лбу. В Белом доме объяснили, что это след от пепла, которым Байден как католик намазал лоб в день начала великого поста.

Пепельная среда — день начала великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. На католических мессах этого дня проводят специальный обряд посыпания голов верующих освящённым пеплом, но иногда вместо посыпания пеплом головы наносят на лоб пеплом знак креста.

Также мы рассказывали, как он приехал в Камбоджу, но перепутал ее с Колумбией. А до этого он назвал украинский Херсон Фаллуджей.

Фаллуджа - город в Ираке, в котором в 2004 году началось восстание против американцев, которое было подавлено с большими потерями.