Президенту США Джо Байдену запретили въезд в Пензенскую область РФ.

Об этом сообщает губернатор Олег Мельниченко, уточняя, что такая мера - ответ на введение против него персональных санкций.

"Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны", - пишет Мельниченко у себя в телеграм-канале.

Ранее "Страна" писала о том, как Евросоюз ужесточил санкции против России. В частности, ЕС принял более жёсткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, а также адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих войну.

Также стало известно о том, что Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против РФ. В списки попали политики, военные, предприятия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

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