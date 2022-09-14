В России поисковые отряды "Лиза Алерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника. Экс-заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин исчез 12 сентября.

Об этом сообщают российские медиа.

"В понедельник Василий Трохин приехал из Пензы в Москву по рабочим делам и перестал выходить на связь", – рассказали поисковики журналистам.

Волонтеры обследовали Казанский вокзал, откуда чиновник должен был возвращаться в Пензу. В момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку, темный костюм, белую рубашку, галстук и туфли. При себе у него был портфель.

Как сказал СМИ источник в правоохранительных органах, сообщение о пропаже Василия Трохина поступило в полицию. Силовики отметили, что чиновник приехал в Москву по рабочим делам, но на обратный поезд до Пензы не сел.

"Его найти никто не может", – заявил источник.

На данный момент Трохин имеет должность председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области". Пост зампредседателя правительства Пензенской области он занимал с 2015 по 2022 год.

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