В Киевской области произошло серьезное ЧП. В городе Кагарлык (Обуховский район) исчезли три малолетних школьника, на поиски брошены значительные силы полиции, спецназа и кинологи.

Ученики одной из школ города покинули учебное заведение вчера вечером, 6 октября, около 17.00 и с тех пор о их судьбе ничего не известно.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полиция разыскивает Польского Дмитрия 2009 г.р., Штыкова Максима 2009 г.р., и Мостипана Дмитрия 2008 г.р. Вчера, 6 октября около 17.00, в полицию Кагарлыка поступило сообщение от директора школы о том, что трое учеников около 11:00 самовольно оставили учебное заведение, не сообщив никому о своем возможном местонахождении.

Полиция установила, что три дня назад ученики договаривались о походе в лес. Выяснили также, что после побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

В настоящее время полиция Киевской области проводит активные розыскные мероприятия для установления местонахождения детей. На розыск брошен личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлицкого и Богуславского отделений полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции и кинологи", - рассказали в пресс-службе.

К розыску школьников оперативно привлечено более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников Управления корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД). Кроме того, размещены ориентировки в социальных сетях, в поисках задействованы активисты и местные охотники.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения детей полиция просит сообщить об этом на спецлинию 102 или в Кагарлицкое отделение полиции Обуховского РУ НП.

Фото пропавших детей

Ранее "Страна" сообщала, на Закарпатье в лесу пропали четверо детей. Они ушли в лес за черникой, но их приключение закончилось благополучно.

Также мы сообщали, что Facebook запустит в Украине сервис для оповещения о пропавших детях.