Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал "несерьезным" анонсированный Белым домом проект бюджета на следующий год, указав на огромный дефицит.

Об этом Маккарти написал в четверг, 9 марта, на своей странице в Twitter.

"Президент Джо Байден только что представил Конгрессу свой бюджет, и это совершенно несерьезно. Он предлагает триллионы новых налогов, которые вы и ваша семья будете платить напрямую или за счет более высоких затрат. Господин президент, у Вашингтона проблема с расходами, а не с доходами", – заявил Маккарти.

Известно, что республиканская партия имеет большинство в Палате представителей Конгресса. И без одобрения Палаты бюджет не может быть принят.

Напомним, в январе спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти предложил сократить расходы на оборону на 75 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года конгрессмены из Республиканской партии, курирующие вопросы внешней политики США, направили в Счетную палату запрос об эффективности экономической и гуманитарной помощи Украине.