Белый дом запросил в проекте бюджета на 2024 год шесть миллиардов долларов на поддержку Украины, союзников по НАТО и иных стран-партнеров США в Европе.

Об этом говорится в опубликованном проекте на сайте Белого дома в четверг, 9 марта.

"Бюджет предполагает выделение более 6 млрд долларов на поддержку Украины, а также альянса в рамках НАТО и других европейских партнеров. Приоритет отдается укреплению возможностей и готовности США, союзных сил и сил стран-партнеров перед лицом продолжающейся российской агрессии", - сообщается в документе.

Таким образом общие расходы США на помощь Украине и ее союзникам увеличатся до более чем 80 миллиардов долларов с начала войны с РФ.

Также в нем предлагается потратить 37,7 млрд долларов на поддержание потенциала ядерного сдерживания и 23,8 млрд долларов на модернизацию атомного комплекса.

В целом расходы на оборону президент США Джо Байден предлагает увеличить на 3,2% - до 842 млрд долларов.

Кроме того, Белый дом запросил 753 млн долларов на противодействие влиянию РФ в Украине, 400 млн – в фонд сдерживания Китая.

Для того, чтобы такая инициатива вступила в силу, ее должен утвердить Конгресс США.

Напомним, на поддержку Украины в американском бюджете-2023 заложено почти 45 млрд долларов.

Ранее мы писали, что 3 марта США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов. Об этом официально сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.