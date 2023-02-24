Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительных грантов на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Грант обеспечивает прямую поддержку бюджета Украины в рамках проекта Всемирного банка "Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине" (PEACE) для поддержания основных услуг и основных государственных функций в условиях продолжающейся войны. Средства, предоставленные Агентством США по международному развитию (USAID), будут переданы правительству Украины после соответствующей проверки Всемирным банком приемлемых расходов", - сказано в пресс-релизе.

В ВБ добавили, что этот дополнительный пакет финансирования будет поддерживать ключевые секторы, включая здравоохранение, школы, выплату пенсий, выплаты внутренне перемещенным лицам, программы социальной помощи и заработную плату работникам, предоставляющим основные государственные услуги.

Финансирование государственных расходов в Украине при содействии Всемирного банка организовано таким образом, чтобы помочь свести к минимуму риск коррупции путем ретроактивного финансирования основных приемлемых расходов после проверки того, что средства дошли до предполагаемых бенефициаров, и прямой поддержки граждан Украины.

"Спустя год после вторжения России в Украину мир продолжает наблюдать ужасающие разрушения, нанесенные стране и ее народу. Я рад, что Всемирный банк мобилизовал 20,6 млрд долларов для поддержки Украины с начала войны, из которых 18,5 млрд долларов было выделено более чем 12 миллионам украинцев. Мы продолжим поддерживать народ Украины посредством срочных ремонтных проектов и координации с правительством усилий по восстановлению и реконструкции", - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

В начале февраля сообщалось, что Всемирный банк выделит 50 млн долларов на восстановление транспортной сети Украины.

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что украинский бюджет за время войны наполнялся в первую очередь за счет кредитов и грантов.