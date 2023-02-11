Всемирный банк объявил о новом проекте на 50 млн долларов, которые будут выделены на восстановление транспортной сети Украины, пострадавшей в ходе войны с Россией.

Об этом сообщает в пятницу, 10 февраля, пресс-служба Всемирного банка.

Кроме того, грант покроет ремонт дорог для увеличения пропускной способности импортных и экспортных коридоров.

"Грантовое финансирование этого проекта обеспечивается Трастовым фондом помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF), а дополнительное финансирование в размере до 535 млн долларов должно последовать в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Проект поможет восстановить основные мосты и железные дороги для восстановления связи с населением и улучшения транспортных связей в западном направлении, что призвано смягчить последствия нарушения судоходства по Черному морю.

Также проект окажет поддержку в приобретении модульных мостов, оборудования и материалов для срочного ремонта поврежденных автодорог и железнодорожных линий и поможет профинансировать приобретение бортовых вагонов и дополнительного подвижного состава для расширения возможностей железной дороги по перевозке грузов в контейнерах.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия объявила о начале работы межведомственной донорской координационной платформы для поддержки процесса восстановления Украины.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным НБУ, вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления Украины (условного "плана Маршалла") пока составляет менее 15% и не учитывается при составлении макропрогноза.