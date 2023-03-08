Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти ответил отказом на приглашение Владимира Зеленского посетить Украину.

Об этом сообщает CNN.

По словам Маккарти, ему не нужно ехать в Украину для принятия решений о помощи Киеву.

Накануне Зеленский пригласил Маккарти посетить Украину, "чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит, что для нас сделала война, какие люди сейчас воюют, кто воюет сейчас".

"Когда к нам приезжают демократы и республиканцы, они видят корни поставок — каждый снаряд, каждую пулю, каждый доллар", — сказал Зеленский.

Так президент прокомментировал слова республиканца о "безлимитном чеке" помощи Украине.

"Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитный чек, а где нет… Я буду продолжать получать разведданные и другие сообщения, но мне не нужно ехать в Украину или Киев, чтобы увидеть это. И моя позиция всегда заключалась в том, что я не буду выписывать безлимитный чек ни на что", - сказал CNN спикер Палаты представителей.

Напомним, в декабре конгрессмены из Республиканской партии, курирующие вопросы внешней политики США, направили в Счетную палату запрос об эффективности экономической и гуманитарной помощи Украине.

После этого украинские власти заявили, что приветствуют призывы республиканцев в Конгрессе к более тщательной проверке помощи, предоставляемой Украине.