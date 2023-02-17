США хотят направить в зону боевых действий в Украину аудиторов для проверки целевого использования предоставленной военной и экономической помощи, сообщили инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства международного развития в совместном интервью газете The Wall Street Journal.

Инспекторы заявляют, что не видели доказательств крупного мошенничества, но хотят, чтобы сотрудники прибыли на место.

До сих пор они могли выполнять надзорные задачи удаленно, используя персонал, базирующийся в Вашингтоне, Польше и Германии.

Но после поездки этой троицы в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы некоторые из 177 аудиторов и следователей, изучающих помощь Украине, прибыли в Украину.

Согласно правительственным документам, в 2022 году Конгресс выделил Украине более 113 миллиардов долларов помощи.

Американские аудиторы в основном отслеживали денежные потоки издалека, полагаясь на американских чиновников, работающих в посольстве в Киеве, на отдельных лиц, находящихся в соседних странах, и на партнерские отношения с Европейским союзом, у которого есть сотрудники по борьбе с коррупцией в Украине, и со Всемирным банком, пишет издание.

Напомним, в ноябре 2022 года республиканцы внесли законопроект об аудите выделенных на поддержку Украины денег.