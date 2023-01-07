Глава республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти в рамках борьбы за место спикера нижней палаты предложил сократить расходы на оборону на 75 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение, которое предлагает политик, призвано ограничить расходы правительства на 2024 финансовый год. Расходы на национальную оборону, которые в основном финансирует Пентагон, составили около 782 млрд долларов в 2022 году и выросли на 75 млрд, до 857 млрд в 2023 году.

Bloomberg отмечает, что идея Маккарти не понравится большинству "ястребов обороны" Республиканской партии, которые в течение многих лет настаивали на значительном усилении национальной безопасности. Для реализации инициативы также необходимо получить одобрение от демократов и Сената.

По сути в сделке, которая может позволить Кевину Маккарти избраться на пост спикера, речь идет о сокращении оборонного бюджета на следующий фискальный год, который в США заканчивается 30 сентября 2023 года не просто на 75 млрд долларов, а до уровня 2022 года.

Тем временем Маккарти не смог выиграть 12-й тур голосования, но в нем он уже впервые набрал 213 голосов, обойдя кандидата от демократов. Его сторонники рассчитывают, что сегодня будет еще больше голосов.

Известно, что Маккарти поддержал экс-президент Дональд Трамп, но крайне правые республиканцы из бывшей "Чайной партии", в которой состояла и украинка Виктория Спартц, продолжают выступать саботировать голосование.

Ранее "Страна" сообщала, что демократы взяли абсолютное большинство кресел Сената США по итогам промежуточных выборов.