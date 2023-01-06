Республиканец Кевин Маккарти потерпел поражение в 12-м голосовании за место спикера Палаты представителей, хотя получил несколько новых голосов.

Об этом сообщает CNN.

Нынешняя кампания по избранию спикера Палаты представителей стала самой продолжительной за 164 года, поскольку процесс растянулся на четвертый день.

До тех пор, пока спикера не изберут, конгрессменов Палаты представителей не приведут к присяге, напоминает издание.

Ранее "Страна" сообщала, что это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Последний раз подобная ситуация складывалась в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

Республиканцы даже выдвинули кандидатуру Кевина Херна на пост спикера нижней палаты Конгресса после того, как с восьмого раза не смогли избрать спикером Кевина Маккарти. Уже при выдвижении Херн имел поддержку 170 республиканцев.