Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX и владелец Твиттера Илон Маск допустил возможность приобретения банка Silicon Valley, который накануне признали банкротом.

Об этом он заявил в Твиттере.

Гендиректор производителя игровых компьютеров Razer Мин-Лян Тан написал в этой соцсети, что Твиттер мог бы выкупить SVB и сделать его цифровым банком.

"Я открыт для этой идеи", - ответил Маск на публикацию Тана.

Правда, нашлись пользователи, которые усомнились в искренности слов гендиректора Твиттера. Среди них оказался владелец аккаунта под ником sanssoli, в описании которого указано "инвестор Tesla".

"И продал акции Tesla еще на $ 20 млрд. Нет, спасибо!" - высказался sanssoli.

Ранее департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank, который обслуживал представителей сферы IT, стартапы и предприятия Кремниевой долины. Банкротство Silicon Valley стало крупнейшим в США после краха Washington Mutual во время финансового кризиса в 2008 году.

Ранее "Страна" выпускала большой материал о финансовом кризисе 2008 года и его отголосках в Украине.