В США рухнул второй крупный банк за неделю - Signature Bank. Размер его активов на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters.

Регулятор в штате Нью-Йорк принял решение прекратить работу банка из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении Минфина США, Федерального резерва и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

"Все вкладчики Signature Bank и Silicon Valley Bank будут уволены, и налогоплательщики не понесут никаких убытков", - говорится в совместном заявлении Министерства финансов США и других банковских регуляторов.

Напомним, ранее в США обанкротился Silicon Valley Bank, чьи активы оценивались в более чем 200 млрд.

Silicon Valley Bank - один из ключевых кредиторов для технологических стартапов. Bloomberg называл этот крах крупнейшим со времен кризиса 2008 года.

Как сообщалось, Илон Маск допустил, что купит обанкротившийся банк Silicon Valley.

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