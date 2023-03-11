Пентагон запрашивает 170 миллиардов долларов на новый финансовый год для замены боеприпасов, поставляемых Украине, а также для таких вооружений, как ракеты большой дальности, которые потребуются в случае конфликта с Китаем.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на "внутренний бюджетный документ".

Детализируя, издание сообщает, что 76,8 млрд долларов предусмотрены для ВМФ и морской пехоты, из которых 32,8 млрд долларов - на строительство новых кораблей; 61 миллиард долларов - для ВВС, включая Космические силы США, и 24,4 миллиарда долларов - для армии.

Среди крупнейших статей расходов на исследования и разработки - 3,7 млрд на новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel корпорации Northrop Grumman, 3 млрд на разработку бомбардировщика B-21 и 2,3 млрд на программу "Доминирование в воздухе следующего поколения", предназначенную для замены истребителя F-22.

Как сообщалось ранее, общий оборонный бюджет, который предлагает правительство США на следующий год - 842 млрд долларов.

Напомним, накануне ВВС США показали новые фото бомбардировщика B-21 Raider для ударов на дальние расстояния.