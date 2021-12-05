До 2025 года Соединенные Штаты намерены произвести 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12.

Об этом свидетельствуют данные Федерации американских ученых.

Сообщается, что такое количество превышает арсеналы ядерных боеприпасов, которые имеют в распоряжении Китай, Франция, Британия, Пакистан, Индия, Северная Корея и Израиль.

Ядерные авиабомбы B61-12 - это модификация предыдущих версией боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе.

На данный момент на европейском театре военных действий Америка располагает от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.

Таким образом Соединенные Штаты собираются в три раза увеличить свой тактический ядерный потенциал. Авиабомбы предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

Ранее стало известно о ядерных вооружениях США: на вооружении у страны есть 12 типов ядерных боеголовок, причем их средний возраст составляет чуть меньше 30 лет.

В то же время по данным американской разведки, Китай, который в США признали новым центром силы, увеличивает свои ядерные возможности гораздо быстрее, чем ожидалось год назад. К 2030 году азиатская страна способна увеличить число своих ядерных боеголовок до тысячи единиц.