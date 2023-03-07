Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Нацбанком разблокируют в Украине счета белорусов и россиян, замороженные после начала полномасштабного вторжения в нашу страну.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свободы" со ссылкой на ответ спецслужбы.

Именно СБУ в каждом отдельном случае дает индивидуальное разрешение на разблокировку ранее открытых в Украине счетов.

"Разблокирование расходных операций физических лиц, резидентов России и Белоруссии осуществляется на основании списков, формируемых СБУ или государственными органами, предварительно согласованных с СБУ, о возможности проведения таких операций", — говорится в ответе СБУ, который приводит "Радио Свобода".

Хотя в нем не уточняется, какого количества граждан и компаний касались такие разблокировки. При этом редакция "Радио Свободы" отметила, что разблокировки проводились до лета 2022 года, но затем процесс остановился.

Напомним, блокировка украинских счетов физлиц и предприятий РФ и Белоруссии была введена Национальным банком Украины 24 февраля 2022 года.

В украинских банках "Стране" подтвердили разблокировку счетов физлиц и юрлиц из Белоруссии и РФ после начала полномасштабного вторжения.

"Чаще всего подобные истории случались с частными лицами. Обычно это были простые люди, и лично через меня прошло множество белорусов, которые покинули Белоруссию еще в 2020 году, и жили/работали в Украине. Они не получили наши паспорта, потому 24 февраля 2022 года блокировка их счетов стала шоком. Причем не только для них: многие перевезли сюда свой бизнес. Были много белорусских айтишников, которые приехали целыми группами. Россиянам счета также разблокировали и по такой же схеме.

Сначала компания/человек обращаются в СБУ, а та после проверки (обычно длившейся несколько недель) оформляет свой документ. В нем написано, что Служба безопасности не возражает против разблокировки. Он направляется в Нацбанк Украины, а тот уже дает свое разрешение на деблокировку банку, в котором открыт счет. Это не единичные истории, разблокированы тысячи счетов", — рассказал "Стране" председатель правления одного из украинских банков.

Также известны факты открытия банками Украины новых счетов гражданам/бизнесу из Беларуси и РФ. После получения разрешения об отсутствии возражений со стороны СБУ и Национального банка.

"В первую очередь новые счета открывали военным добровольцам из этих стран, которые пошли служить в Вооруженные силы Украины. А также бизнесменам/предприятиям, которые работали на нашу страну, особенно если работали на оборонку", — сообщили "Стране" в одном из крупных украинских банков.

Также источник в банковских кругах не исключил, что со временем может быть сформирован реестр из физлиц/юрлиц из Беларуси и РФ, которым в Украине будут разрешать свободно открывать счета для получения всех необходимых финансовых услуг.

Летом мы рассказывали, что украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм.

Мы также писали, что Visa и Stripe заморозили средства клиентов на виртуальных картах Bankoff, через которые обходили санкции пользователи из России.