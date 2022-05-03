Корпорация финансовых услуг Visa и технологическая компания обработки электронных платежей Stripe (США) приостановили обслуживание и заморозили средства клиентов на виртуальных картах Bankoff, через которые обходили санкции пользователи из России.

О приостановке обслуживания компания объявила своим клиентам в рассылке 3 мая.

Администрация Bankoff написала, что Visa и Stripe сделали это в связи с большим количеством активных пользователей и транзакций из России.

"Сегодня мы получили письмо от Visa и Stripe о том, что обслуживание карт Bankoff остановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России. Это означает, что наши карты больше не поддерживаются для любых офлайн- и онлайн-платежей. В настоящее время мы пытаемся получить доступ к средствам, которые были заморожены на нашем счете в США, пожалуйста, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему", - говорится в послании.

Российские клиенты начали открывать виртуальные карты Bankoff для проведения платежей за рубеж после того, как Visa и Mastercard приостановили работу в России.

Напомним, Visa и Mastercard приняли решение прекратить работу с российскими банками в начале марта.

А в середине апреля в Кремле не исключили, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и Mastercard в рамках продолжения западной санкционный политики в отношении РФ.