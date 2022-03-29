Правительство Польши во вторник, 29 марта, приняло законопроект о заморозке средств хозяйственных субъектов, сотрудничающих с Россией.

Об этом сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на пресс-секретаря кабинета министров Петр Мюллер.

"Конфискация по конституции является невозможной, но возможны действия, касающиеся заморозки имущества, то есть недопущения до пользования им", - сказал Мюллер.

Он объяснил, что список таких субъектов будет составляться главой МВД.

Мюллер добавил, что закон даст возможность замораживать различные фонды, чеки, наличные, денежные переводы и депозиты.

"Будет возможна заморозка материальных и нематериальных активов, а также недвижимости и движимого имущества. Всего того, что могло бы поддерживать действия Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь.

Неисполнение закона о заморозке будет караться штрафом в размере до 20 млн злотых (около $5 млн).

Для того, чтобы закон вступил в силу, необходимо его одобрение обеими палатами парламента Польши, а затем президентом страны Анджеем Дудой.

Ранее Россия в ответ на заморозку части своих резервов ввела ограничения на движение средств в "недружественные страны Запада" на сопоставимую сумму. Введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.

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