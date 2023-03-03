Киевский ТРЦ Ocean Plaza хотят конфисковать.

Об этом сообщил в пятницу, 3 февраля, глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

По словам Арахамии, сегодня Высший антикоррупционный суд зарегистрировал заявление Минюста о конфискации активов российского олигарха Аркадия Ротенберга и его сына Игоря.

"В пакете – Ocean Plaza, земля и квартиры в Киеве", – пояснил Арахамия.

Напомним, что Украина национализирует все российское имущество в стране. Конфискованные российские активы и средства станут одним из источников Фонда по восстановлению Украины. Предложения о национализации российской собственности звучали почти с самого начала войны.

Ранее мы писали о том, что в августе прошлого года суд снял арест со столичного ТРЦ Ocean Plaza, имущество передали в управление АРМА.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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