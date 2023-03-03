ТРЦ Ocean Plaza, земля и квартиры в Киеве. Арахамия обещает конфискацию активов Ротенбергов в Украине
Киевский ТРЦ Ocean Plaza хотят конфисковать.
Об этом сообщил в пятницу, 3 февраля, глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в своем Telegram-канале.
По словам Арахамии, сегодня Высший антикоррупционный суд зарегистрировал заявление Минюста о конфискации активов российского олигарха Аркадия Ротенберга и его сына Игоря.
"В пакете – Ocean Plaza, земля и квартиры в Киеве", – пояснил Арахамия.
Напомним, что Украина национализирует все российское имущество в стране. Конфискованные российские активы и средства станут одним из источников Фонда по восстановлению Украины. Предложения о национализации российской собственности звучали почти с самого начала войны.
Ранее мы писали о том, что в августе прошлого года суд снял арест со столичного ТРЦ Ocean Plaza, имущество передали в управление АРМА.
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